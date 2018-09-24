Acar, Teknokent firmalarına seminer verdi

Pamukkale Teknokent firmalarına KOSGEB'in “Girişimcilik, Ar-ge Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme ile İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma” destekleri hakkında bilgi verildi.

KOSGEB Denizli İl Müdürü Aziz Acar, Pamukkale Teknokent toplantı odasında firmaları KOSGEB'in “Girişimcilik, Ar-ge Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme, İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma” desteklerini anlattı. Acar, Türkiye'de yer alan KOBİ'lerin önemine değinerek, “Katma değerin yüzde 50'sini KOBİ'ler oluşturmakta ve KOSGEB, KOBİ'leri desteklemektedir. Bu desteklerden faydalanabilmek için firmaların KOSGEB sistemine kayıtlı olması ve tüm başvuruların e-devlet aracılığı ile yapılması gerekmektedir” dedi.

Toplantıya katılan firmalar kendi sektörlerini tanıttıktan sonra Acar'dan başvurabilecekleri destekler hakkında bilgi aldı. Pamukkale Teknokent'ten yapılan açıklamada, toplantıların düzenli aralıklarla tekrarlanacağı bilgisi verildi.