Acil Anjiyo Müdahale Timi 2 bin 78 kişiyi hayata bağladı

Denizli Devlet Hastanesi'nde 2013 yılında kurulan ve 7 gün 24 saat görev başında olan ‘Acil Anjiyo Müdahale Timi'yle kalp krizi geçiren 2 bin 78 kişiye koroner anjiyografi yapılarak, hastaların yaşama tutunmaları sağlandı.

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uz. Dr. Okan Er Kardiyoloji Servisi'nde bulunan acil servise gelen kalp krizi vakalarına dakikalar içinde koroner anjiyografi uygulayarak müdahale edebildiklerini söyledi. Kalp krizinin kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanması sonucu oluştuğunu ve hemen müdahale edilmediği taktirde ölümle sonuçlanabildiğini hatırlatarak, “Kalp krizinin en tipik belirtisi göğüs ağrısıdır. Acil servise ulaşan kalp krizi geçiren hastalarımıza anjiyografi ünitemizde balon ve stent tedavisi, geçici ve kalıcı kalp pili ile boyun ve böbrek damarlarının anjiyografik işlemlerini yapabiliyoruz. Ayrıca Kardiyoloji Poliklinikleri'nde bay ve bayan ayrı ünitelerde olacak şekilde Elektrokardiyogram (EKG), Ekokardiyogram (EKO) ve 2 adet efor testi cihazı ile koşu testi yaptırabiliyoruz. Yine hastane bünyesinde bulunan 10 adet ritim holter ve 5 adet tansiyon holter cihazları ile ritim bozukluğu ve yüksek tansiyon hastalarımıza hizmet verebiliyoruz. Ayrıca özel bir hortum yutturularak yemek borusundan kalbin ve kalbe ait yapıların görüntülendiği transözefageal eko (TEE) tetkikini de kardiyoloji uzmanı arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi.

“7 gün 24 saat hizmet veriyoruz”

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Erkaleli de Kardiyoloji Kliniği'nde bir kardiyoloji uzmanı, 2 hemşire ve bir teknisyen olmak üzere 4 kişiden oluşan Acil Anjiyo Müdahale Timinin her zaman hazır beklediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kardiyoloji Kliniğimiz 8 uzman hekimi, 26 yatak kapasitesi, 10 yataklı Koroner Yoğum bakım Ünitesi, 2 Anjiyografi Ünitesiyle birlikte 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Kardiyoloji servisinde 2013 yılından bu yana 14 bin 977 hastaya koroner anjiyografi yapılırken, bu hastalardan 5 bin 414'üne stent takıldı. Yine Acil Anjiyo Müdahale Timimiz kalp krizi geçirerek hastanemize gelen 2 bin 78 hastaya dakikalar içinde anjiyografi işlemini yaparak tekrar hayata tutunmalarını sağlamıştır.”