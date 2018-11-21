Acıpayam Devlet Hastanesi'nden tasarruf örneği

Su arıtma sistemine eklenen geri kazanım düzenlemesi ile hastane yüzde 10 su tasarrufu elde ederek yılda yaklaşık 13 bin TL kazanç sağlanacak.

Hastanede bulunan büyük ölçekli su arıtma sisteminden, arıtılmış su elde edilirken açığa çıkan günlük yaklaşık 6 ton su, geri kazanım yöntemiyle tekrar kullanılabilir hale getirildi. Geri kazanılan bu su, hastanenin çamaşırhane ve bahçe sulama sistemlerinde kullanılmaya başlandı. Kurulan sistem ile kaynak israfı önlenerek, su tüketiminde yüzde 10'a yakın tasarruf sağlandı. Böylece hastanede bir yılda 2 bin 160 ton suyun geri kazanılması ve hastanenin 13 bin TL tasarruf etmesi öngörülüyor.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk yapılan enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, “Acıpayam Devlet Hastanemizde yaklaşık bir yıldır enerji verimliliği çalışmaları devam etmektedir. Yapılan bu çalışmalar sayesinde elektrik tüketimi yüzde 18, yakıt tüketimi yüzde 15 oranında düşürülerek 10 ayda yaklaşık olarak 120 bin TL tasarruf sağlandı. Şimdi de su tasarrufu ile ilgili kurulan geri kazanım sistemi devreye alınarak su tüketimi yüzde 10'a varan oranda düşürülüyor. Bu da bir yılda yaklaşık 13 bin TL tasarruf anlamına geliyor. Daha da önemlisi bu çalışmalar ile kaynak israfının önüne geçerek, karbon ayak izimizi azaltıyor, çevre duyarlılığımızı sürekli arttırıyoruz” dedi.