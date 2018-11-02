Acıpayam'da hayırseverlerden hastaneye 700 bin lira yardım

Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne son bir yılda hayırsever vatandaşlar tarafından yaklaşık 700 bin liralık bağış yapıldığı bildirildi. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, hastanede düzenlenen törenle hayırseverlere katkılarından dolayı plaket verdi.

Acıpayam Devlet Hastanesi'ne, hayırseverler Mehmet Yumrukaya, Perihan Demiray, Onur Kılıçarslan, İrfan Sönmez, Şenay Arslan, Alim Arslan, Ramazan Karay, Ahmet Sargın, Yıldıray Baysal, İlhan Özcan, Mehmet Manisalı, Ahmet Yıldırım, Yücel İçkin, Erkan Bıyıklı Ayşe Göksal, Niyazi Kelleci, Recep Özkurt, Ekrem Özek, Osman, Ömer, Rukiye, Yadigar Ziylan, Şerife- Hasan Canavar, Mesut Alıcı ve Teknik Tarım tarafından çeşitli tıbbi cihaz ve donanım bağışında bulunulduğu bildirildi. Bağış yapan hayırseverlere plaket verilmesi için hastanede tören düzenlendi. Törene, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat, Acıpayam Devlet Hastanesi Yönetimi, hayırseverler ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Öztürk, sağlığa yapılan yatırımların binlerce kişiye şifa olarak geri döndüğünü belirterek, “Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız hastanelerimizin ihtiyaçlarını her zaman karşılamaktadır. Fakat Denizli'de ne zaman hastanelerde bir ihtiyacımız olsa hayırsever vatandaşlarımız devreye girerek bu ihtiyacımızı almaktadır. Daha önce Buldan'da, Tavas'ta hayırseverlerimiz tarafından bağışlarımız olmuştu. Bugün de Acıpayam Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hulusi Deniz Oğuz ve hastane idaresinin özverili çalışmaları ve vatandaşlarla kurduğu iyi diyalogların sonucunda Acıpayam'da 20'ye yakın hayırseverimiz hastanemize çeşitli tıbbi cihaz ve donanım bağışında bulundu” dedi.