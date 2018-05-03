Adalet Mahallesi’ne pazar yeri yapılıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi’nde yapımı devam eden 7 bin 500 metrekare arsa üzerinde, bin 500 metrekarelik açık pazar yeri ve 6 bin metrekarelik otopark inşaatında sona gelindi. 37 esnaf, 20 müstahsilin yer alacağı açık pazar yeri Merkezefendililere ve Denizlililere hizmet edecek. Adalet Mahallesi’ne kazandırılacak olan açık pazar yerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak 50 mahallemizin neredeyse tamamında kapalı pazary erlerimizi hizmete almıştık. Adalet Mahallesi’nde, Pazartesi günleri faaliyet gösterecek açık pazar yerimizin inşaatını görmek üzere buradayız. Hemen aşağı bölgede de Barbaros Çarşamba Pazarımızı da inşallah en kısa sürede, yaklaşık 4 aylık süre içerisinde kapalı pazar yeri haline getireceğiz. Bugün üzerinde bulunduğumuz Adalet Açık Pazar yerimizde, yaklaşık 50 esnafımız bu bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet etmek için tezgâh açıyor olacaklar. Adalet Mahallemize ve Merkezefendi’mize hayırlı olsun diyorum” dedi.