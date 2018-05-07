Adrenalin tutkunları skate parkta buluşuyor

Merkezefendi Belediyesi, Skate Park’ta, adrenalin tutkunu gençleri kaykay ve paten şenliğinde bir araya getiriyor. 200 kaykay ve patenci gencin katılacağı şenlikte özel gösteriler yapılacak. Gençler, hünerlerini sergileyecek. Çeşitli hediyelerin ve ikramların yapılacağı kaykay ve paten şenliği 8 Mayıs Salı günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

“Gençlerimizin yollarda tehlikeli şekilde kaykay yapmasını önlemek ve Denizli’nin ilk ve tek Skate Park’ını yaptık” diyen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Kaykay ve paten kullanan gençlerimizi yollarda araçların arkasına tutup giderken görüyorduk. Gençlerimizin böyle bir parka ihtiyaç duyduğunu düşünerek onlar için Denizli’nin ilk ve tek Skate Park’ını yaptık. Artık daha güvenli bir şekilde kaykay ve patenlerini kullanabiliyorlar. 8 Mayıs Salı günü de adrenalin tutkunu gençlerimiz için kaykay ve paten şenliği düzenliyoruz. Tüm kaykay ve paten seven gençlerimizi şenliğimize bekliyoruz” dedi.