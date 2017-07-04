AFAD Denizli ölü sayısını 4 olarak açıkladı

Sarayköy’deki LPG tankerinin patladığı trafik kazasıyla ilgili rapora göre kaza, Melih Diğrek yönetimindeki LPG yüklü tankerin önce önünde seyreden Fransa plakalı İbrahim Şama’nın (42) kullandığı cipe, ardından yangın bölgesine gitmek için dönüş yapmak isteyen Hüseyin Avcı yönetimindeki tıra çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın ardından tankerin patladığı belirlendi.

Fransa’dan Denizli’nin Tavas ilçesine tatil için geldikleri öğrenilen ailenin bulunduğu cipteki İbrahim Şama, eşi Gülser Şama (35) ile çocuklarından 15 yaşındaki oğulları Hüseyin Görkem Şama’nın araçtan inmeyi başardığı, 13 yaşındaki Zeynep Şama ve 7 yaşındaki Efe Şama’nın patlama nedeniyle araçla birlikte fırladığı anlaşıldı. Olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta ceset parçaları bulunurken, kaza raporunda bu parçaların cipteki çocuklardan 13 yaşındaki Zeynep Şama ile 7 yaşındaki Efe Şama’ya ait olduğunun tahmin edildiği belirtilerek, ölü sayısı 4 olarak yer aldı. Denizli AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada, yol kenarındaki ağaçların arasında çocuklara ait olduğu sanılan kemik parçalarının da bulunduğu öğrenildi.

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise dün gece orman yangınına iş makinesi taşıyan tır ile akaryakıt tankeri çarpışmasında 2’si çocuk 4 kişinin hayatının kaybettiği belirtildi.