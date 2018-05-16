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16 Mayıs 2018 11:20

AFAD kaybolan 90 yaşındaki kadını arıyor

Denizli’nin Çal ilçesinde 2 gün önce kaybolan 90 yaşındaki kadın için AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı.

AFAD kaybolan 90 yaşındaki kadını arıyor

16 Mayıs 2018 11:20


Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesinde 2 gün önce yaşadığı evden ayrılan Fatma Gülmez (90) bir daha geri dönmedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları ise durumu güvenlik güçlerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. Bunun üzerine AFAD ekipleri Gülmez’in bulunması için arama çalışması başlattı. Ekipler ilçede ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgede Gülmez’i aramaya başladı. AFAD ekipleri yaşlı kadının bulunması için gece de arama çalışmalarını sürdürdü. Kalp hastası olduğu öğrenilen kadını arama çalışmaları devam ediyor.




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