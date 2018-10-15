AFAD tırı Denizli'ye gelecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyonu Tırı 16-18 Ekim tarihleri arasında Denizli'de vatandaşlara deprem ve afetler konusunda bilinçlendirme yapacak.

Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya depremlere nasıl davranılacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatılması ve depremlere farkındalık kazandırmak amacıyla uygulama eğitim çalışması yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda AFAD Deprem Simülasyonu Tırı 16-18 Ekim tarihlerinde gün boyu Denizli Gazi ilkokulu karşısı otopark yanında hizmet verecek.