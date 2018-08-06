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06 Ağustos 2018 16:10

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde ‘restoratif diş tedavisi’ne başlandı

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde ‘restoratif’ diş tedavisine başlandı.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde ‘restoratif diş tedavisi’ne başlandı

06 Ağustos 2018 16:10


Hastaneye yeni atanan Restoratif Diş Tedavi Uzmanı Dr. Canan Öztürk hasta kabulüne başladı. Hastanede verecekleri hizmetle ilgili konuşan Öztürk, restoratif diş tedavisinin diş sert dokularını ilgilendiren, bakteri kaynaklı ya da bakteri olmaksızın gelişen tüm rahatsızlıkların ya da mevcut estetik şikayetlerin teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştiren uzmanlık dalı olduğunu söyledi. Öztürk “Bu uzmanlık dalı içerisinde çürük, kırık, aşınma, renklenme, yapısal kayıplar gibi çeşitli nedenlerle diş sert dokularında oluşan bozuklukların teşhis ve tedavileri gerçekleştirilir. Bireylerin dişlerine doğal görünüm ve fonksiyon kazandırılırken, hastaların diş kaynaklı estetik kaygılarını gidermesi beklenen uygulamalarla da hasta memnuniyetinin sağlanması hedeflenir” dedi. Klinikte ön dişlerinin görüntüsünden memnun olmayan, doğuştan veya sonradan oluşan şekil bozukluklarına sahip dişleri olan, yenilenmesi gereken renklenmiş eski dolguları olan, travma sebebiyle dişi kırılmış olan, ön dişleri arasındaki boşluklardan rahatsız olan, ön bölge dişlerinde yaygın çürük şikayeti olan hastaların tedavilerinin yapıldığını anlatan Öztürk şunları söyledi:


“Günümüzde bireyler sadece sağlıklı dişlerle yetinmeyip mükemmel bir gülüşe de sahip olmak istiyorlar ve estetik beklentileri artmış durumda. Estetik görüntüyü bozan dişler hastalarımızın özgüvenini azaltıyor ve sosyal yaşamını olumsuz etkiliyor. Kliniğimize her yaştan hasta estetik kaygı ile başvuruyor ve biz onları tek seans sonunda mutlu bir gülüş ile yolcu ediyoruz. Gelişen teknoloji ve yeni üretilen materyaller sayesinde ön dişlerde herhangi bir kesim işlemi yapmadan yani mevcut diş dokusuna zarar vermeden, yalnızca dolgu materyallerini diş yüzeyine uygulayarak, ağrısız şekilde ve kısa sürede estetik görünüm elde ediyoruz. Ayrıca hastalarımız ihtiyaçları durumunda arka dişlerine de estetik dolgu yapılmasını talep ediyorlar. Kliniğimizde dolgu ile restore edilmesi mümkün olan arka bölge dişlerini çürüğü uzaklaştırdıktan sonra en güncel materyalleri kullanarak diş renginde dolgular ile tedavi ediyoruz.”




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