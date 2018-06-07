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07 Haziran 2018 00:09

Ahırda çıkan yangında 21 hayvan telef oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen ahır yangınında 1’i büyükbaş, 20’si küçükbaş olmak üzere toplam 21 hayvan telef oldu.

Ahırda çıkan yangında 21 hayvan telef oldu

07 Haziran 2018 00:09


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Akdere Mahallesi’ndeki meydana geldi. İsmi henüz öğrenilmeyen bir vatandaşa ait ahırdan dumanlar yükselmesi üzerine çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında 1’i büyükbaş, 20’si küçükbaş olmak üzere toplam 21 hayvan telef olarak büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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