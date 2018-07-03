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03 Temmuz 2018 12:01

Ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Çameli ilçesinde tek katlı ahşap bir evde meydana gelen yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

03 Temmuz 2018 12:01


Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Çameli ilçesi Yeni Mahallesi’nde Burhan Göymen’e ait evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Çameli Şubesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler tek katlı ahşap evin her tarafını sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ev tamamen kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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