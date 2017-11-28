Aile Sağlık Merkezi inşaatı tamamlandı

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, inşaatı tamamlanan, Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Salih Karaoğlanoğlu Aile Sağlık Merkezi ve 112 Sağlık İstasyonu’nun yakın zamanda hizmete açılacağını belirtti. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 100 bin kişiye hizmet sunulacak bir sağlık merkezi yapıldığını belirterek “Cumhuriyet Mahallesi ve bölge mahallelerde yaklaşık 100 bin kişiye hizmet verecek olan projemiz sona erdi. İnşaat adına her şey bitti sadece iç malzemesini yerleştirmek ve hizmete sunmak kaldı. Bu projenin hayata geçmesiyle acil müdahale odası, bebek izleme odası, bebek emzirme odası, laboratuvar, 4 adet poliklinik, gebe izleme odası halkımıza hizmet verecek. Ayrıca Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bize daha hızlı ve rahat ulaşabilmeleri için bu sağlık merkezde bazı belediye birimlerinin hizmet vereceği ek hizmet binası olarak tahsis edeceğiz. Bu sağlık merkezimizin şimdiden tüm Denizlili hemşerilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.