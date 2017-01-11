AK Parti Denizli milletvekillerinden yeni anayasa değerlendirmesi

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Sema Ramazanoğlu, mecliste görüşülen anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi ile ilgili birer açıklama yaptılar.

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Sema Ramazanoğlu, 1’nci ve 2’nci maddeleri kabul edilen anayasa değişiklik teklifinin milli iradeyi güçlendirecek bir anayasa olduklarını belirten birer açıklama yaptı. Genel kurulda yapılan görüşmelerin ardından gizli oylama sonucu kabul edilen 1’nci maddeye ilişkin bilgiler aktaran Tin, kabul edilen göre yargının bağımsızlık ilkesi gibi tarafsızlık ilkesinin de tescil edildiğini ve Milletvekili sayısının da 550’den 600’e çıkarılacağını söyledi.

Gelişen, büyüyen Türkiye’nin günümüz şartlarına daha uygun bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirten Ramazanoğlu, siyasi istikrar, güçlü yasama, etkin yasama denetimi için Milli Anayasaya cevaplarının ‘evet’ olduğu ifadelerini kullandı. Tin, şunları kaydetti:

“Gizli oylama sonucu 347 oyla kabul edilen Anayasa değişiklik teklifinin 1’nci maddesine göre önceden ‘Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır’ şeklinde olan Anayasanın 9’ncu maddesine ‘bağımsız’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve tarafsız’ ibaresi eklenmiştir. Kabul edilen 1’nci maddeye göre de Anayasa’nın 9’ncu maddesi ‘Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır’ şeklinde değiştirilmektedir. Böylelikle yargı yetkisini elinde bulunduran mahkemeler bağımsızlık ilkesi gibi tarafsızlık ilkesini de tescil etmiş ve buna göre milletimize hizmet verecektir.”

Yeni anayasa ile daha güçlü bir Türkiye’nin milleti beklediğini savunan Ramazanoğlu, “10 Ağustos 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizin oylarıyla cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye yeni bir döneme girdi. Yeni anayasa ile milletimiz kendini, geleneklerini, tarihini daha net görecek ve geleceğe doğru daha sağlam adımlar atacak. Ekonomisiyle, reformlarıyla şahlanan Türkiye’nin daha da güçlenmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.