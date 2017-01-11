Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 18:49

AK Parti Denizli milletvekillerinden yeni anayasa değerlendirmesi

AK Parti Denizli milletvekillerinden yeni anayasa değerlendirmesi

11 Ocak 2017 18:49

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Sema Ramazanoğlu, mecliste görüşülen anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi ile ilgili birer açıklama yaptılar.
AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Sema Ramazanoğlu, 1’nci ve 2’nci maddeleri kabul edilen anayasa değişiklik teklifinin milli iradeyi güçlendirecek bir anayasa olduklarını belirten birer açıklama yaptı. Genel kurulda yapılan görüşmelerin ardından gizli oylama sonucu kabul edilen 1’nci maddeye ilişkin bilgiler aktaran Tin, kabul edilen göre yargının bağımsızlık ilkesi gibi tarafsızlık ilkesinin de tescil edildiğini ve Milletvekili sayısının da 550’den 600’e çıkarılacağını söyledi.
Gelişen, büyüyen Türkiye’nin günümüz şartlarına daha uygun bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirten Ramazanoğlu, siyasi istikrar, güçlü yasama, etkin yasama denetimi için Milli Anayasaya cevaplarının ‘evet’ olduğu ifadelerini kullandı. Tin, şunları kaydetti:
“Gizli oylama sonucu 347 oyla kabul edilen Anayasa değişiklik teklifinin 1’nci maddesine göre önceden ‘Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır’ şeklinde olan Anayasanın 9’ncu maddesine ‘bağımsız’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve tarafsız’ ibaresi eklenmiştir. Kabul edilen 1’nci maddeye göre de Anayasa’nın 9’ncu maddesi ‘Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır’ şeklinde değiştirilmektedir. Böylelikle yargı yetkisini elinde bulunduran mahkemeler bağımsızlık ilkesi gibi tarafsızlık ilkesini de tescil etmiş ve buna göre milletimize hizmet verecektir.”
Yeni anayasa ile daha güçlü bir Türkiye’nin milleti beklediğini savunan Ramazanoğlu, “10 Ağustos 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizin oylarıyla cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye yeni bir döneme girdi. Yeni anayasa ile milletimiz kendini, geleneklerini, tarihini daha net görecek ve geleceğe doğru daha sağlam adımlar atacak. Ekonomisiyle, reformlarıyla şahlanan Türkiye’nin daha da güçlenmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç