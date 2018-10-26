AK Parti heyeti ziyaretin ardından ağaç dikti

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’i, AK Parti Pamukkale İlçe yönetimi ziyaret etti.
Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i, AK Parti Pamukkale İlçe yönetimi ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Pamukkale Belediyesi'nin başlattığı “Herkesin Bir Dikili Ağacı Olsun” kampanyası kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirildi.
Ak Parti Pamukkale İlçe yönetimi üyeleri, Başkan Gürlesin'i ziyaret ederek, ağaç dikimi kampanyası kapsamında ağaç diktiler. Ak Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Kadın Kolları Başkanı Zehra Karabay, Gençlik Kolları Başkanı Nail Şan ve üyeleri, Başkan Gürlesin'in ilçedeki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, başarılar diledi.