AK Parti Honaz ve Kale ilçe kongreleri yapıldı

Olağan ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

AK Parti Honaz 6. Olağan kongresi yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrede, mevcut başkan Zekeriya Akan aday olmazken, tek aday olan Mesut Türkoğlu, AK Parti Honaz ilçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Sema Ramazanoğlu, Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile partililer katıldı. Milletvekilleri, Başkan Zolan ve İl Başkanı Necip Filiz, birer konuşma yaptı.

AK Parti Kale 6. Olağan kongresi partililerin yoğun katılımıyla yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfarans Salonu’nda düzenlenen kongrede, mevcut başkan Baylavlı tek aday oldu.

Kongrede, tek aday olan Yılmaz Baylavlı ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Sema Ramazanoğlu, Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile partililer katıldı.