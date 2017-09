AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun SİHA’larla ilgili yaptığı açıklama hakkında konuştu. Açıklamaya tepki gösteren AK Partili Tin, teröre destek verilmesi için her yola başvurulduğunu söyledi. Tin, “SİHA’larımız üzerinden devletimize iftira atacak kadar alçalıyorlar. Bunlar bitişin ayak sesi. Teröre destek vermek için her yola başvuruyorlar. Kimi zaman teröristlerin cenaze törenlerinde boy gösteriyorlar, kimi zamanda böylesi iftira dolu yalan sözlerle terör sözcülüğü yapıyorlar. Son zamanlarda sık sık müşahede ediyoruz. Yine ana muhalefet partisi CHP’ye mensup bir zat çıkmış terör savunuculuğu yapıyor. Her ne yaparlarsa yapsınlar bilsinler ki, tek bir terörist kalmayana kadar devletimiz terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kimse kusura bakmasın, devletimizin bekasına ve milletimizin huzuruna dönük her eylem karşılığını misliyle bulacaktır. Bu garabet vesikası açıklamaları sarf eden bu malum zatın tutumu ve sözleri asla kabul edilemez. Birileri istese de istemese de yerli ve milli olan savunma sistemimiz olan SİHA’larımız da milletimizin ve devletimizin bekasını korumak için görevini en iyi şekilde icra etmeyi sürdürecektir” dedi.