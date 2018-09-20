Akaryakıt tankeri otomobile çarptı: 2 yaralı

Denizli'de akaryakıt tankerinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli-Uşak karayolu Çivril Karabedirler kavşağında, Gürpınar'dan Çivril'e gelen Tekin Pala (33) idaresindeki 20 L 6146 plakalı akaryakıt tankeri, kontrolsüz kavşaktan ana yola çıkan Mustafa Bilgiç (36) idaresindeki 03 FV 985 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşarak karşı şeride geçerek durdu. Kazaya karışan otomobilde savrularak yolun ortasına sürüklenirken arkadan gelen başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Bilgiç ile Salih Akpınar (46) hafif şekilde yaralandı. Araçlarda bulunan yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken bazı mahalle sakinleri aynı kavşakta dün de kaza olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.