Başkan Gürlesin, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Birlik Danışmanı Adlıhan Dere ve Birlik Genel Sekreteri Süreyya Karaçağa İşeri’yi ağırladı. Bölgeye katkı sunma noktasında ortak projelerin geliştirilmesi amacıyla Akdeniz Belediyeler Birliği ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Gürlesin, ilişkilerin daha hızlı ve olumlu ilerlemesi noktasında Tütüncü’nün ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

“Amacımız Pamukkale’mizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek”

Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi olarak, belediye hizmetlerinin ve beldelerin tanıtımına öncülük ve ortaklık edilmesi, birden fazla belediyenin ortak oluşturacağı projelerle bölge bazında geliştirilecek projelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesi noktasında Akdeniz Belediyeler Birliği’ne Belediye Meclisi kararıyla üye olduklarını belirtti.

Başkan Gürlesin,Pamukkale’nin ve bölgenin tanıtımı noktasında birliğe üye belediyelerle ortak ne yapılabilir sorusunun yanıtı için çalışıldığını ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak tüm projelerimizde vatandaşlarımıza daha çok nasıl yararlı oluruz ve geleceğe dönük daha da güzel ne gibi projeler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu bağlamda, projelerimizi hayata geçirirken sadece ilçe halkımız yararına değil, uzun vadeli ve daha geniş düşünerek ilimize, bölgemize nasıl fayda sağlayabiliriz sorusuna yanıtlar bularak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Birliğe üye 58 belediyeden biriyiz. Amacımız, Pamukkale’mizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek. Bu noktada Akdeniz Belediyeler Birliği’ne Pamukkale Belediyesi olarak üyeliğimiz önemlidir” dedi.

“Pamukkale Belediyesi’nin birliğe üyeliği önemli”

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, Pamukkale Belediyesi’nin birliğe üyeliğinin önemli olduğunu ifade ederek, “Sadece Denizli ya da bölge açısından değil dünyanın gözde turizm bölgelerinden olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesinde yer alan beyaz cennet diye tabir ettiğimiz Pamukkale’yi sınırları içerisine alan Pamukkale Belediyesi’nin birliğimize üye olması önemlidir. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in göreve geldikten sonra ilçenin her açıdan daha iyi noktalara gelmesi noktasında verdiği emeği, gayreti yakından takip ediyoruz. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” diye konuştu.