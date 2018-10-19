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Akgül: “Yaptığımız her hata gol oluyor”

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Sebahattin Akgül, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Yaptığımız her hata gol oluyor.

Çok kötü futbol oynamadık, kafa kafaya oynadık ancak Denizlispor bizim yapmış olduğumuz hataları gole çevirdi” dedi.


Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Sebahattin Akgül, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynadıkları Denizlispor karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamada, “Teknik adamlar mağlubiyetten sonra maalesef basının önüne çıkmak istemezler. Biz de şimdi bugün yapmış olduğumuz kendi hatalarımızdan dolayı, çok da kötü futbol oynamadık, kafa kafaya oynadık. Denizlispor bizim yapmış olduğumuz hataları gole çevirdi, kendilerini kutluyorum. Bundan sonra da başarılar diliyorum. Biz bundan sonraki maçlarımızda biraz daha hata yapmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü yaptığımız her hata gol oluyor. İçeride veya dışarıda hiç fark etmez. Onun için biraz daha dikkat edeceğiz. İnşallah Afyonspor'un biraz daha derlenip toplanması gerektiğine inanıyorum” dedi.

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