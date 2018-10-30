AKİDAK'tan çocuklara bisiklet

Denizli'nin Çivril Akdağ İzcilik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKİDAK) Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi.

Bisiklet kullanımını arttırmak ve bilinçli hale getirmek için Çivril Akdağ İzcilik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Hamam Mahallesinde yaşayan üç çocuğa bisiklet hediye etti.

Kulüp Başkanı Erkan Atila, “Çivril gibi bisiklet kullanımın yüksek olduğu bir ilçede bisikleti olmayan çok çocuk var. Kulüp olarak Bisikletsiz çocuk kalmasın diye bir çalışma başlattık. Öncelikli olarak Kulüp üyelerimizin kullanmadığı bisikletleri toplayarak bakım ve tamiratlarını yapıyoruz sonra da çocuklarımız hediye ediyoruz. Amacımız her çocuğa bisiklet” dedi.