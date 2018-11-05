Akın Lisesi mezunları bir araya geldi

Geçtiğimiz hafta sonu lise bahçesinde gerçekleştirilen buluşmaya çok sayıda Akın Lisesi mezunu katıldı. Buldan'ın en köklü lisesi olan Akın Lisesi Müdürü Mehmet Kesen etkinlikle ilgili bir açıklama yaparak, mezunları buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kesen, “Okulumuzu 47. kuruluş yılı münasebetiyle okulumuzun ilk beş dönem mezunlarının katılımıyla buluşma programı düzenledik. 1971 den beri birlikte geçirdiğimiz güzel günlere bir yenisini daha eklemek, mutluluğumuzu katlamak ve eski günleri yad etmek için mezunlarımızı ağırladık” dedi.