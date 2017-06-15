Akkonak ve Karaman Mahalleleri üst yapı ile buluşuyor

Yaklaşık maliyeti 25 milyon olan projede iki mahallenin de üst yapı çalışması 180 gün içerisinde tamamlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesi, müteahhit firma ile alt yapısı tamamlanan Akkonak ve Karaman Mahallelerinin üst yapı çalışmalarının sözleşmesini imzaladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan imza törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Amiroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Amiroğlu ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi yönetim kadroları katıldı. 7 etaptan oluşan üst yapı ihalesinde 4. ve 5. etabın sözleşmesinin imzalanması ile Akkonak ve Karaman Mahallerinde üst yapı çalışmaları başlayacak. İki mahallede yapılacak üst yapı çalışmalarının KDV dahil yaklaşık 25 milyon maliyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesi tarafından karşılanacak. İki mahallede yürütülecek alt yapı çalışmaları 180 günde tamamlanacak.

Zolan: “Alt yapı zor bir işti tamamladık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bugün güzel bir işin altına imza atacağız. Denizli’de alt yapı çalışmalarına başladığımız mahallelerimizde 50-60 yıl önce yapılan, su ve kanalizasyon hatları mevcuttu ve yağmur suyu hatları yoktu. Bununla ilgi alt yapı çalışmalarımıza başladık ve 2 yıl içerisinde tamamladık. Zor işti. Yaparken maliyet anlamında külfetli bir iş ve sabır gerektiren bir iş, zor ve sıkıntı veren bir inşaat. Kimse alt yapıya girmek istemez. Biz alt yapının durumunu fotoğrafını gördükten sonra o şartlarda devam etmesine gönlümüz razı olamazdı. Bu durumu görmezden gelemezdik. Bu noktada başta Karaman ve Akkonak olmak üzere birçok mahallemizde alt yapıya girdik. İçme suyu hatlarımızın hepsi yenilendi artık bir metre eski içme suyu hattı yoktur. Kanalizasyon hatlarımız yüzde 80 -90 civarında tortular nedeniyle tıkalıydı. Yağmur suyu hattı hiç yoktu. Yağmur suyu hattı olarak görülen hatlar kanalizasyona akıyordu. Yağmur yağdığında da bu hatlara akan sular evlerin bodrumlarını dolduruyordu. Biz bu hatları kanalizasyonlardan kopararak bağımsız bir yağmur suyu hattı inşa ettik. Bizler şehrin geleceğini düşünerek, şahsi düşüncelerimizi bir kenara bırakarak. Şehrin geleceğini önceliğimize aldık. Bu noktada ihtiyaç olan alt yapıyı yaptık ve tamamladık” dedi.

“Her şeyi sıfırdan yapacağız”

Alt yapısı biten yerlerde eski üst yapıdan hiçbir şey kalmayacak diyen Başkan Osman Zolan, “Bu alt yapı çalışmaları esnasında kaldırımlarımız, yollarımız her taraf darmadağın oldu. Yapılan çalışmalar, yapının bütünlüğünü bozdu. Biz her ne kadar vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtarmak için geçici yamalar yapsak da yama ile eski konforu sağlamak mümkün değil. Bugün attığımız imza ile Karaman ve Akkonak Mahallelerinde alt yapı sonrası oluşan sokaklarımızdaki bozulmalar, baştan aşağıya eskiden hiçbir şey kalmayacak şekilde yeniden yapılacak. Toprağın üzerine sıfırdan yeni bir üst yapı gerçekleştireceğiz. Denizli, büyükşehir olduktan sonra merkez ilçelerle aramızda görev paylaşımı yaptık. Bu görev paylaşımında caddelerin çoğunluğu büyükşehirde, sokakların da hepsi ilçe belediyelerimizin sorumluluğunda. Bugün Merkezefendi Belediyesi ile koordinasyon anlamında beraber yürüyebilmek ve tek yüklenici firma tarafından yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmadan sonra çıkılan ihaleye ciddi anlamda katılım gerçekleşti. En uygun fiyatı veren Amiroğlu Şirketler Grubu, hem Akkonak hem de Karaman Mahallesi’nde yapılacak olan üst yapı çalışmalarının ihalelerini kazandı. Bunun da imzasını bugün gerçekleştireceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Merkezefendi Belediyesi ile birlikte Akkonak ve Karaman’da, daha sonra da Muratdede ve İlbade Mahallerinde üst yapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan bu süreç içerisinde de 4-5 ay daha sabır istiyoruz. Bu alt yapı, yapacağımız üst yapı ile taçlanacak. Tek ihale ile çalışmalara başlayacağımız için en az sorunla bu işimizi tamamlayacağız. Bundan önce yaptığımız üst yapı çalışmalarımız nasılsa Akkonak ve Karaman Mahallelerindeki üst yapı çalışmaları da aynı şekilde olacak. Şimdiden hayırlı olsun.”

“Projenin maliyeti 25 Milyon”

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bu mahallelerimizde 5 kilometre sıcak asfalt yapılacak, 28 bin metrekare traverten kaldırım olacak. Biliyorsunuz, traverten yöremizin taşı ve diğer kaldırımlarda kullandığımız gibi yine kullanacağız. Akkonak ve Karaman Mahallesinde 206 bin metrekare kilit parke taşı döşeyeceğiz. Bu iki mahallenin maliyeti, KDV dahil yaklaşık 25 milyon TL’yi bulacak. Bunun parası hazır ve hiçbir finans sıkıntımız yok. Bu bütçeyi iki Belediye birlikte karşılayacak. Buradaki amacımız sokak ve caddelerin bütünlüğünü sağlayabilmek. Bunları beraber yapabilmek önemli, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’na teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Subaşıoğlu: “Birlikte hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Akkonak ve Karaman Mahallelerinin üst yapı çalışmalarının başlangıcını bugün atacağımız imza ile yapacağız. Bir sonraki aşamada çok vakit kaybetmenden İlbade ve Muratdede Mahallelerinin üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Bu işi yapacak olan müteahhit firmamıza kazasız belasız işler diliyorum. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu konu ile ilgili hiçbir finansman sıkıntımız yok. Bütün finansmanlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın girişimleri ile hazır hale getirildi. Zamanla yarışacağız. Bu işleri tamamlayacağız. 30 Mart 2014 yılında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile yola çıkarken, Merkezefendi ile ilgili güzel bir sloganımız vardı. Merkezefendi 2004 yılından beri Denizli’de hak ettiği hizmeti almıştı. Güzel bir yerdi Merkezefendi, biz 30 Mart 2014’te sloganımızı şöyle belirlemiştik. ‘Merkezefendi daha da güzel olacak’ bu yatırımlarla bu güzelliği sağlayacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak; Akkonak, Karaman, İlbade ve Muratdede mahallerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile ortak hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum ve ilimize, ilçemize, mahallerimize hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Amiroğlu: “İlk kazma bayramdan sonra vurulacak”

Amiroğlu Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Amiroğlu, “Böyle güzel iki iş bize nasip oldu. Bir Denizli firması olarak bu işi yapacak olmaktan dolayı mutluyuz. Yapılan yer teslimi ve protokolle işlere biran önce başlayacağız. Bayramdan sonra da ilk kazmayı vuracağız. İki mahalleyi de toplam 180 günde tamamlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Akkonak ve Karaman Mahallelerinin üst yapı çalışmalarının yer aldığı sözleşme Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Amiroğlu Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Amiroğlu, tarafından imzalandı.