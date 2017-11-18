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18 Kasım 2017 18:49

Akköy-Karahayıt arası yol asfaltlandı

Denizli’nin Pamukkale İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Akköy ve Karahayıt mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmasını tamamladıklarını söyledi.

Akköy-Karahayıt arası yol asfaltlandı

18 Kasım 2017 18:49


Denizli’nin Pamukkale İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Akköy ve Karahayıt mahalleleri arasındaki yolun asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirtti.


Turizm bölgesinde bulunan bir ilçe belediyesi olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade eden Başkan Gürlesin, “Özellikle yeni kurulan bir ilçe belediyesi olarak, rutin belediyecilik hizmetlerimizi en kaliteli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırma gayretindeyken; ilçemizi mevcut durumunda daha iyi hale getirmek adına çalışırken; ilçemizdeki eksiklikleri tamamlarken; her mahallemizde vatandaşlarımızın taleplerine cevap bulmaya çalışırken; dev projemize hız kazandırırken, ülkemizin hatta dünyanın en önemli turizm bölgesini içine alan bir belediye olarak, hem ilçemizi, hem ilimizi, hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etme gibi ağır bir sorumluluğumuzun olduğunun bilicindeyiz. Bu bilinçle turizm bölgemizin hem ilçemize, ilimize, hem de ülkemize yakışır hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in yatırımlara ağırlık verdiği bölgelerden biri olan Akköy-Karahayıt ve Pamukkale turizm bölgesiyle ilgili olarak, “Dünya’nın en gözde doğal güzelliği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale travertenleri ile doğal termal suyun içinde yer aldığı bölgemize yakışmayan yollarımız vardı. Bizler de, başta ilçemize, ilimize ve hem de ülkemize yakışır hale getirmek için asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, ağırlık verdiğimiz konulardan biri de ilçemizin turizm açısından gelişmesi. Bu anlamda da Pamukkale-Karahayıt-Akköy bölgemizdeki çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.




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