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21 Temmuz 2018 14:18

Akrebin soktuğu parmakta yüzük takılı kaldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde parmağına akrep sokan bir kişinin parmağında bulunan yüzük takılı kaldı.

Akrebin soktuğu parmakta yüzük takılı kaldı

21 Temmuz 2018 14:18

Şişen parmağındaki yüzük itfaiye ekiplerince çıkarılabildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Acıpayam ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Kevser K. isimli yaşlı kadının yüzük takılı parmağına bahçede, akrep soktu. Akrep sokması sonucu şişen parmağındaki yüzüğü çıkaramayan direkt olarak Kevser K., Acıpayam Devlet Hastanesi’ne gitti. Şişen parmaktaki yüzüğü çıkaramayan sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Acıpayam Şubesi’nden itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yaşlı kadının parmağındaki yüzüğü çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasının ardından sağlık görevlileri yaşlı kadına müdahale etti.


Akrep sokması sonucu zehirlenen yaşlı kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.




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