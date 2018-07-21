Akrebin soktuğu parmakta yüzük takılı kaldı

Şişen parmağındaki yüzük itfaiye ekiplerince çıkarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Acıpayam ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Kevser K. isimli yaşlı kadının yüzük takılı parmağına bahçede, akrep soktu. Akrep sokması sonucu şişen parmağındaki yüzüğü çıkaramayan direkt olarak Kevser K., Acıpayam Devlet Hastanesi’ne gitti. Şişen parmaktaki yüzüğü çıkaramayan sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Acıpayam Şubesi’nden itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yaşlı kadının parmağındaki yüzüğü çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasının ardından sağlık görevlileri yaşlı kadına müdahale etti.

Akrep sokması sonucu zehirlenen yaşlı kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.