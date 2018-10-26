Aktepe Kültür Merkezi inşaatı hızla yükseliyor

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin geleceğe yatırım niteliğinde hayata geçirdiği vizyon projelerinden biri olan Aktepe Kültür Merkezi projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

“Pamukkale'de yaşamak bir ayrıcalıktır” sloganından hareketle başladığı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yaptığı her proje ile bu ayrıcalığı göstermeye devam ediyor. Günü birlik, geçici işlerle değil kalıcı eserlerle, sadece bugünü değil yarını düşünerek hareket ettiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bu yılın Ocak ayında inşaatına başladıkları Aktepe Kültür Merkezi'nin bölgenin bir çok ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Başkan Gürlesin, ilçede hayata geçirdikleri vizyon projelerden biri olan Aktepe Kültür Merkezi'nin inşaatının yüzde 80'inin bittiğini bildirdi. 17 Milyon TL'lik bir yatırımla bölgenin ihtiyacı olan bir çok önemli noktaya tek bir merkezle çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Gürlesin, “İçinde düğün salonu, taziye evi, nikah salonu, sanat galerisi, etüt merkezi, 2 adet çok amaçlı salon, mescit, otopark, fatura ödeme merkezi gibi bölümlerle bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir çok ihtiyacına cevap verecek bir merkez inşa ediyoruz. Ocak ayında inşaatına başladığımız Aktepe Kültür Merkezi'miz hızla yükseliyor ve kaba inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Göreve geldiğimiz günden bugüne 68 mahallemizin tamamına en iyi hizmeti götürürken, rutin işlerimiz yanı sıra, sadece bugün için değil geleceğe ışık olacak, gelecek kuşaklara kalacak vizyon işler yapma derdindeyiz. Pamukkale'de yaşamak ayrıcalıktır dedik ve yola çıktık. Bu ayrıcalığı tüm mahallelerimizde artık hissediyoruz. Tüm mahallelerimiz tek tek daha da güzelleşiyor” dedi.

“Merkez 10 bin 500 metrekare alana sahip olacak”

Pamukkale Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Aktepe Kültür Merkezi toplam 10 bin 500 metrekare alan içerisinde olup, 2 bin 500 metrekarelik bir alanda binanın inşaatı hızla yükseliyor. Merkez içerisinde, Pamukkale Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Sosyal Market 600 metrekarelik (m2) bir alanda olacak. 300 m2 spor salonu, 150'şer m2'lik alanlarda 2 adet çok amaçlı salon, 220 m2 mekanik oda, 650 m2 otopark, 770 m2 arşiv, 135 m2 taziye evi, 30 m2 mescit, 30 m2 fatura ödeme merkezi, 200 m2 nikah salonu, 25 m2 güvenlik ofisi, 50'şer m2 5 adet dükkan, 110 m2 etüt merkezi, 800 m2 500 kişilik düğün salonu, 330 m2 teras bahçesi ve bin 250 m2 sanat galerisi ile bölge halkının bir çok ihtiyacına cevap verecek Aktepe Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.