AKUT, Denizli'de gece ve gündüz uygulamalı eğitim gerçekleştirdi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli Ekibi, gönüllülerinden oluşan 20 kişi ile ‘Arazi Arama Kurtarma ve Yarı Teknik Kurtarma Eğitimi' gerçekleştirdi.

AKUT Denizli Ekibi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve BELTAŞ'ın ev sahipliği ile Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylasında, Arazi Arama Kurtarma ve Yarı Teknik Kurtarma Eğitimleri'ni gerçekleştirildi.

AKUT Denizli Ekibi Eğitim Birim Sorumlusu Serdar Dinç, eğitim çalışması kapsamında önce arama kurtarma konusunda gece şartlarında kayıp kişi davranışları, ip ucu bilinci, arama kurtarma teknikleri konusunda teorik eğitim verildiğini kaydetti. Dinç, senaryo gereği kaybolan kayıp bir kişiyi ve arazide bıraktığı ip uçlarını bulmaları için AKUT gönülleri ile yer yer patikalardan oluşan ormanlık ve çalılık arazide kayıp kişiye ait olası ip uçları ve sesli arama yapılarak kayıp kişinin ve olası ip uçlarının bulunduğunu kaydetti.

AKUT Denizli Ekibi Eğitim Birim Sorumlusu Yardımcı İsmail Aka ip teknikleri, sedyeleme ve yarı tahliye konusunda eğitim verdikten sonra bir başka senaryonun gerçekleştirildiğini aktardı. Dinç bu senaryoda ise yüzde 45 eğimli ve zor bir arazide, ortalama 100 metre yükseklikten düşmüş ve vücudunda kırıklar olan bir şahsın ip teknikleri kullanılarak kurtarıldığını ifade etti. Tatbikatın sonunda ise kazazedenin sedyeye alınıp güvenli bölgeye tahliyesinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.