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AKUT eğitim etkinlikleri Pamukkale'de başladı

PAÜ AKUT öğrenci topluluğu ve AKUT Derneği’nin beraber düzenlediği yeni eğitim öğretim yılının ilk etkinliği, “AKUT ile Bir Gün” etkinliği, kapsamında Pamukkale ilçesinde bulunan Karakova İlköğretim Okulu ile başladı.

PAÜ AKUT öğrenci topluluğu ve AKUT Derneği'nin beraber düzenlediği yeni eğitim öğretim yılının ilk etkinliği, “AKUT ile Bir Gün” etkinliği, kapsamında Pamukkale ilçesinde bulunan Karakova İlköğretim Okulu ile başladı.


Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Pamukkale Üniversitesi PAÜ AKUT gönüllüleri , 15-16 Eylül' de yapılan etkinlikte okulun fiziki şartlarının iyileşmesine, boya, tadilat ve tiyatro sahnesi yapımında katkı sağladı. 17 Eylül'de çocuklar ile bir gün geçirip, ilk okul günü heyecanına ortak oldu. Okula kitap bağışlanıp, sınıflarda kütüphane oluşturuldu. Kırtasiye malzemesi hediye edildi. İlkokul öğrencilerine afet bilinçlendirme konusunda afet semineri verildi.

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