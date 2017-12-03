AKUT görevlisi tekerlekli sandalye ile de çalışmalarını sürdürüyor

Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Alper Patır, özellikle halk arasında ’karga tulumba’ taşımamaya dikkat çekiyor.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Alper Patır, turistik gezi için gittiği Ukrayna’nın başkenti Kiev şehrinde üzerine ağaç düşerek yaralanmıştı. Kiev’de 5 ameliyat geçirerek 13 gün hastanede kalan Patır, AKUT gönüllü çalışmalarına tekerlekli sandalye ile devam ediyor.

AKUT çalışmalarına tedavisinin ardından devam eden Alper Patır, engelli kalma riskleri hakkında da uyarılarda bulundu. Türkiye’de engelli kalma oranının, az kısmını doğuştan engellere sahip olsa da, pek çok büyük kısmında geçirdiği kazalar nedeniyle, engelli durumlar olduğunu hatırlattı. Patır kazalarda taşıma problemleri, hastaneye olan transferler ve sedyeleme tekniklerinin de engelliliğe yol açan unsurlar olduğunu söyledi

Alper Patır, kaza ve kurtarma olaylarında özellikle karga tulumba taşımaya dikkat çekerek "AKUT gönüllüsüyüm, 1 Temmuz tarihinde geçirdiğim kaza ile tekerlekli sandalyedeyim. Bu benim için alışılması zor bir durum ama engelleri aşmaya çalışıyorum. Tedavim şuan devam ediyor. Aslında insanların engelli kalmalarına, çevresel nedenlerde neden olabiliyor. Bir arkadaşımız, 5’inci kattan cam silerken pencereden düşüyor. Yere düştüğünde, çevresine toplanan insanlar, onun canlı olduğunu görünce, apar topar kucaklayıp bir arabaya oturtuyorlar. Daha sonra ambulans geliyor ve arabadan geri indiriyorlar ve bu arkadaş yaklaşık 9 yıldır omurgasının pek çok yerinden kırılması neticesinde, tekerlekli sandalyeye bağlanmış durumda ve buna bağlı olarak da pek çok sağlık problemi yaşıyor. Bu nedenle, herkesten ricamız, tabiri caizse ’karga tulumba’ sedyelemekten ya da ’karga tulumba’ taşımaktan ziyade mutlaka profesyonel sağlık ekiplerinin olaya müdahale etmelerini beklemesini rica ediyoruz” dedi.

Patır, uyarılarına şöyle devam etti:

“Dünya da bir milyarın üzerinde engelli var. Fakat 200 milyondan fazlası maalesef engelleri ile mücadele etmenin zorluğunu yaşıyor. Ülkemizde ise 1 milyon 590 bin engelli mevcut. Aslında baktığımızda çok büyük bir rakam. Denizli’ye indirgeyecek olursak 20 binin üzerinde engelli var. 20 bin engellinin az kısmı doğuştan engellere sahip olsa da, pek çok büyük kısmı da daha sonra geçirdiği kazalar nedeniyle, engelli duruma gelmişler. Bu kazalar nedeniyle taşıma problemleri, hastaneye olan transferler ve sedyeleme teknikleri engelliliğe mahkum olmuş pek çok vatandaşımız bulunmakta. Biz AKUT olarak öncelikle arama kurtarma faaliyetleri yapıyoruz. Bu faaliyetleri yaparken de özellikle de arama kurtarmada bulduğumuz subjeye kesinlikle eğer yanımızda profesyonel sağlık mensubu yoksa, yani bir doktor, yani bir hemşire, UMKE yada 112 personeli yoksa kesinlikle kendisine ilaçlı müdahale yapmıyoruz. Kendisine mutlaka güvenli sağlık koşullarında sedyeliyoruz ve bunu profesyonel şartlarda yapıyoruz. Sağlık mensuplarının nezaretinde yapılıyor. Önemli olan engelli olmak değil, engelli yaşamak. İnsanları engelliyken de mutlu bir şekilde, rahat bir şekilde yaşatabilmeyi sağlamak. Ülkemiz bu konuda son yıllarda çok önemli adımlar atıyor. İnşallah çok daha iyi duruma geleceğiz. Umarın bütün engellilerimiz engelsiz olarak yaşarlar."

Denizli AKUT ekibinden Talip Tekin engellilere yönelik olarak deprem ve afet bilinçlendirme metinleri hazırladıklarını belirterek "Hiç birimiz aslında engellilerin engellerinin farkında değiliz. Engelli olursak bunların farkına varıyoruz. Halkımıza deprem afet bilinçlendirme seminerleri veriyoruz. Son yıllarda da işitme ve görme engelli arkadaşlarımız içinde onların anlayabileceği şekilde, seminer metinlerimizi düzenledik. Buda hem onları daha iyi anlamamızı sağladı hem de onlar için bir şey yapmanın sevincini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.