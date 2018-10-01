AKUT'tan arazide kayıp kişiyi bulma ve kurtarma eğitimi

Denizli Arama Kurtarma Derneği (AKUT), gönüllülerinden oluşan 13 kişilik ekip ile Arazi Arama Kurtarma ve Kayıp Kişi Davranışları Eğitimi'ni gerçekleştirdi.

AKUT Denizli Ekibi Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitimde ilk olarak arama kurtarma konusunda gece şartlarında kayıp kişi davranışları, ipucu bilinci, arama kurtarma teknikleri hakkında teorik eğitim verildi. Eğitimde, senaryo gereği kaybolan kayıp bir kişiyi ile arazide bıraktığı ip uçlarını bulmaları için AKUT gönülleri il yer yer patikalardan oluşan ormanlık arazi ve dere yataklarında kayıp kişiye ait olası ip uçları ve sesli arama yapılarak kayıp kişinin ve olası ip uçlarının bulundu. Öte yandan, AKUT ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu Merkezefendi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağında11 kişilik ekip ile tedbir amaçlı güvenlik önlemleri aldı.