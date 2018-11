Ali Çetin:“Mali yönetim anlayışımız değişti”

Mali anlamda yapılan çalışmalar hakkında tüm kamuoyu bilgi sahibi olacak. Bunun başka bir yolu yok” dedi.

Çetin göreve geldiği günden bugüne gerçekleştirdiği icraatları, gelecek planlarını ve kulübün değişen mali yönetim anlayışı ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. İnsanların kulübe olan bakış açısını değiştirmeyi hedeflediklerinin vurgulayan Çetin, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilk işimiz kulüp sevgisinin önemini vurgulamak ve kulübe olan bakış açısının mutlaka değişmesini sağlamaktı. Bu konuda mutlaka başarılı olacağız başka yolu yok. Bu bakış açısını değiştirmenin yolu çok net bir şekilde ifade ediyorum ki şeffaflıktan geçer. Bu konuda yönetim kurulumuzda bulunan üyelerimize her gün günlük kasa hareketlerini paylaşmaya başladık. Çok yakın bir sürede ise kulüp resmi sayfamızdan mali konuda net paylaşımlar yapacağız. Kulübe gelen bağışlar ve yapılan harcamalar sitemizden takip edilebilecek ve bilançomuz hakkında net bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak. Mali anlamda yapılan çalışmalar hakkında tüm kamuoyu bilgi sahibi olacak. Bunun başka bir yolu yok. Denizlispor'a bakış açısı mutlaka değişmeli ve bu bizim yönetimimizin eseri olacaktır. Bunun sözünü şimdiden kamuoyuna veriyorum” dedi.

“Yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermeyeceğiz”

Sadece mali tabloda değil sportif anlamda da başarıların devamının geleceğini belirten Başkan Çetin, “Takımımızın sportif başarısını herkes görüyor. Daha da başarılı olacağız. 'O sene bu sene' dedik ve bunun gerçekleşmesi için her şey yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Futbolcularımıza verdiğimiz her sözü tutacağız. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermeyeceğiz. Daha da profesyonel adımlar atacağız. Atmak zorundayız. Bu konuda da her türlü çalışmalar yapılıyor. Gerek personelimiz, gerek en büyük gücümüz taraftarımız ve hatta tüm paydaşlarımız ile ilgili bazı çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız. Camiayı ilk kez bu kadar hevesli ve istekli görüyorum. Biz de bunun bilinci ile yola devam edeceğiz” diye konuştu.