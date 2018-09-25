Alkol ve madde bağımlıları topluma kazandırılacak

Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesi arasında PAÜ'ye bağlı bulunan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören hastaların, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, alkol ve maddeden uzak kalarak topluma uyumlarının kolaylaştırılması amacıyla bir protokol imzalandı.

PAÜ AMATEM Birimi'nde tedavisi devam eden hastalara iş arama ve iş kurma süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve iletişim yöntemlerini öğrenebilmeleri için Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü İş Kulübü yetkilileri tarafından iş arama becerileri eğitimi veriliyor. Hastaların taburcu olduktan sonra iş hayatına entegrasyonunda kolaylaştırıcı rol alacak olan iş kulübü eğitimleri ile iş arayanlar, iş görüşmelerine uygulamalı olarak hazırlanma olanağı bulacak. Ayrıca İş Kulübü eğitimlerine katılan firmaların insan kaynakları yetkilileri ile doğrudan bağlantı kurmaları da sağlanmış olacak. PAÜ ile İŞKUR arısında imzalanan protocol neticesinde 24 Eylül Pazartesi günü 16 katılımcı ile başlayan eğitimler 4 günde 8 oturum halinde PAÜ Hastanesi AMATEM Birimi'nde verilecek.