Alkollü minibüs şoförü kırmızı ışıkta geçip otomobile çarptı

Denizli'de alkolü şahıs, kullandığı minibüs ile önce kırmızı ışıkta geçti sonra da kavşaktan dönen otomobile çarptı.

Denizli'de yolcu minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazada ışık ihlali yaptığı ve 2.20 promil alkolü olduğu belirlenen minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesinde İstiklal Caddesi ile İncilipınar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Ömer E. yönetimindeki 20 M 0643 plakalı minibüs, kavşakta ışık ihlali yaparak kavşaktaki Serdar D. yönetimindeki 20 FF 166 plakalı otomobile yandan çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken sürücüler Ömer E. ile Serdar D. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada minibüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazanın ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede minibüs sürücüsü Ömer E'nin 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Minibüs sürücüsü Ömer E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.