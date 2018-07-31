Alzheimer hastası yaşlı adam ortadan kayboldu

Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde yalnız yaşadığı evinden çıkan Salih Dana ortadan kayboldu. Yakınlarının jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği’nden (AKUT) yardım istedi. Dana’nın bulunması için ilçe genelinde ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasına vatandaşlar da katıldı.

Geçtiğimiz 26 Mayıs tarihinde eşini de kaybeden Dana’nın, Dodurga Mahallesi’nde yakınlarının gözetimi altında yalnız yaşadığı belirtildi.