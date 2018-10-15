İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amatör Spor Haftası sona erdi

Denizli’de kortej yürüyüşü ile başlayan ve panel, bisiklet turu gibi bir dizi etkinlikler ile devam eden Amatör Spor Haftası panel ve bisiklet turu ile sona erdi.

Denizli'de kortej yürüyüşü ile başlayan ve panel, bisiklet turu gibi bir dizi etkinlikler ile devam eden Amatör Spor Haftası panel ve bisiklet turu ile sona erdi.


Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için 8-14 Ekim tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli ASKF koordinesinde yapılan etkinliklerde amatörler boy gösterdi.


Amatör sporun konuşulduğu güzel bir haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, spor sayesinde toplumda ve özellikle gençlerde milli bir spor kültürünün geliştiğini görmekten mutluluk duyduklarını, amatörlere verilen desteğin her zaman artarak devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.