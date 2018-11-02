Anadolu'nun renkleri Denizli'de buluştu

Denizli Merkezefendi Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, yurdun dört bir yanından gelen halk oyunları ekibinin gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü ile başladı.

Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Denizli Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. 27 ilden yaklaşık 750 sporcu, yöresel kıyafetleriyle davul zurna eşliğinde Denizli Valiliği önünden Delikli Çınar Meydanı'na kadar yürüdü. Ekiplerden bazıları, meydanda halk yöresel oyunlarını sergilerken, Denizlili vatandaşlar yürüyüşe büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya Kilis bölgesinden katılan halk oyunu ekibinin sergilediği performans büyük alkış aldı. Ekip üyelerinden birinin davulun üstüne çıkıp oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

“Türkiye'nin bir mozaiği burada”

Yürüyüşün sonunda açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, yarışmayı Merkezefendi Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile birlikte düzenlediklerini hatırlatarak, “Türkiye'nin Yıldızları Merkezefendi'de buluştu. Resmi bir yarışma ve 27 ekip Cumartesi ve Pazar günü (3-4 Kasım) Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nın (MKM) ev sahipliğinde yarışacaklar. Türkiye'nin her tarafından gelen ve akredite olmuş 60 hakemimiz var ve değerlendirmeyi onlar yapacaklar. 27 ekip yarın ve yarından sonra sahne alacak. Açıkçası Merkezefendi Belediyesi olarak MKM'yi yaptıktan sonra bu tür organizasyonlara Denizli olarak, Merkezefendi olarak ev sahipliği yapmak adına büyük bir gayret içerisindeyiz. Halk oyunları 27 ayrı bölgeden geliyor ve hepsi de iddialı. Ekipler bölgelerinin ve illerinin birincileri. Aslında Türkiye'nin bir mozaiği burada. Her yöreden insanlarımız, çeşitli halk oyunları ekiplerimiz Merkezefendimizde” dedi.