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13 Mayıs 2018 13:21

Annelerine olan sevgilerini çerçevelettiler

Denizli’de Merkezefendi Belediyesinin Anneler Günü’ne özel düzenlediği etkinlikte belediye önünde kurulan fotoğraf stüdyosunda vatandaşlar fotoğraf çektirerek fotoğraflarını annelerine hediye etmek üzere çerçeveletti.

Annelerine olan sevgilerini çerçevelettiler

13 Mayıs 2018 13:21


Etkinlik kapsamında Anneler Günü dolayısıyla Merkezefendi Belediyesi önünde bir fotoğraf stüdyosu kuruldu. Merkezefendililer annelerine olan sevgilerini önce kaleme aldı. Sonrasında da kurulan fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektirerek annelerine hediye etmek üzere çerçeveletti. Yoğun ilgi gösterilen etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. Yüzlerce kişi anne sevgisini fotoğraf karesinde ölümsüzleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak ve AK Parti Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen de anne sevgisini kaleme alarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Etkinliğin ardından bir açıklama yapan Başkan Subaşıoğlu, etkinlik ile ilçe sakinlerinin annelerine olan sevgilerini gösterdiklerini ifade ederek, “Merkezefendi Belediyesi olarak bu yıl ‘Anneler Günü’ne özel farklı bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu doğrultuda belediye binamız önüne gördüğünüz stüdyomuzu kurduk. Öncesinde Merkezefendililer, burada anne sevgisini yazıyor ardından da stüdyomuzda fotoğraf çektiriyor. Arkadaşlarımız burada o fotoğrafları çerçeveleyip teslim ediyor. Burada fotoğraf çektiren Merkezefendililer de annelerine bu fotoğraflarını hediye edecek. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.




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