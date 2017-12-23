Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 23:05

Antalya-Denizli yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Denizli-Antalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma tek yönlü olarak kapatıldı.

Antalya-Denizli yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

23 Aralık 2017 23:05

Cankurtaran bölgesinde birçok tır buzlanma sebebiyle yolda kaldı. Yolda kalan araçlara polis yardım ediyor.


Denizli’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, Kazıkbeli Geçidi’nde araçlar yolda kaldı. Kar yağışının artması ile birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar küreme araçları çalışmalarını hızlandırdı. Birçok araç kayganlaşan yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı araçları ise vatandaşlar araçlardan inerek kar yağışında itekleyerek ilerletmeye çalıştı.


Yokuşta kalan araçlara trafik polisleri de yardım etti. Trafik ekipleri bölgede meydana gelen kazalar ve yolda kalan araçların kaldırılması için Antalya’dan Denizli yönüne trafiğe kapattı. Denizli Bağbaşı ile Serinhisar Çaylıhanı mevkilerinde oluşturulan kontrol noktalarında tır ve çekiciler bekletiliyor, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların da geçişine izin verilmiyor. Bazı vatandaşlar ise kar yağışı ile birlikte kar keyfi yaşamak için cankurtaran mevkiine gelmesi dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    10°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç