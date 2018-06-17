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17 Haziran 2018 17:08

Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren Brezilyalı turist hayatını kaybetti

Brezilya’dan tatil için Denizli’ye gelen ve girdikleri antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 turistten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren Brezilyalı turist hayatını kaybetti

17 Haziran 2018 17:08


Edinilen bilgiye göre, olay Denizli’nin turizm merkezlerinden Pamukkale’de meydana geldi. Bölgeye tatil için gelen ve 4 kişiden oluşan Brezilyalı aile sabah saatlerinde yüzmek için antik havuza girdi. Turistlerden Jandıra Marıa De Souza (65) ve kardeşi Valdete Jesus Rocha (61) henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. Turistlere ilk müdahaleyi olay yerindekiler yaptıktan sonra durumu hemen 112 acil servise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri turistlere müdahale ettikten sonra ikisini de kentte merkezindeki özel bir hastaneye götürdü. Brezilyalı kardeşlerden durumu ağır olan Jandıra Marıa De Souza müdahalelerin ardından ilk olarak yoğun bakıma alındı. Üç gün yoğun bakımda kalan Jandıra Marıa De Souza, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandıra Marıa De Souza’nın cansız edeni otopsisi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. Yapılan otopsinin ardından cenaze Brezilyaya gönderilmek üzere Ankara’ya götürüldü. Olayda yaralanan Valdete Jesus Rocha’nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.




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