Antrenör adayları wellness kursunda ter döktü

Kademe Antrenör kursu PAÜ ev sahipliğinde Denizli'de gerçekleştirildi.

Herkes İçin Spor Federasyonu, 10-21 Eylül 2018 tarihleri arsında Denizli'de Wellness 1. Kademe Antrenör kursu düzenledi. Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) ev sahipliği yaptığı kursa 30 aday antrenör katıldı. Esenlik anlamına gelen Wellness'ın sağlıklı yaşam yolunu toplumlara sunmayı amaçladığı belirtildi. Bu amaç doğrultusunda atrenörler yetiştirip topluma kazandırmak isteyen Herkes İçin Spor Federasyonu, Denizli'de antrenör kursu açarak çalışmalarına devam ederken kurs sonucunda başarılı olan adayların antrenörler Wellness eğitmeni olarak çalışabileceği bildirildi. Kursu ziyaret eden Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sporun önemine ve toplumun spora ne kadar çok ihtiyaç duyduğuna değindi. Toplum olarak ne kadar çok sporla içi içe yaşanırsa o kadar çok sağlıklı kalınacağını aktaran İbanoğlu, antrenör adaylarına mesajlar vererek, adayların sorularını cevapladı.