Arif Özen dünya şampiyonasında

Son Avrupa ve Dünya Gençler Güreş Şampiyonu Denizlili milli sporcu Arif Özen, 12-18 Kasım tarihlerinde Bükreş'te yapılacak U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Denizlili genç güreşçi Arif Özen, bu kez U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Eylül ayında Slovakya'da gerçekleşen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda ve Ağustos ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda ülkemize altın madalyalar kazandıran Arif Özen, Bükreş'te çıkacağı yarışmadan altın madalya ile dönerek başarılarını taçlandırmak istiyor. Gösterdiği performansla spor otoritelerinin favori gösterdiği Arif Özen, şampiyona öncesi milli takım ile Ankara'da kampta güç depoluyor. Dünya şampiyonasında Türk halkının dualarına ihtiyacı olduğunu söyleyen milli güreşçi, şampiyon olup kürsüde İstiklal Marşını okumanın yeniden gururunu yaşamak istediğini söyledi. Özen'e U23 Dünya Şampiyonasında başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Arif Özen'in milli formayı taşımanın sorumluluğunu çok iyi bildiğini, Bükreş'ten milli takımla birlikte başarılı bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.