Arif Özen'e coşkulu karşılama

Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Arif Özen, memleketi Acıpayam'da coşkuyla karışılandı.

Acıpayam ilçe merkezinde çok sayıda vatandaş, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan Arif Özen'i coşkuyla karşıladı. Turnuva hakkında konuşan Özen, şampiyonada kürsüye çıkıp İstiklal Marşını okutmanın gururunu yaşadığını belirterek, bu duygunun paha biçilemez olduğunu söyledi. Şampiyonada Türk halkının dualarını hissettiğini aktaran 20 yaşındaki milli sporcu, kendisini karşılayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da, elde ettiği Dünya Şampiyonluğu ile Denizli'yi ve Acıpayam'ı gururlandıran Özen'i tebrik ederek, başarısını olimpiyatlara da taşımasını diledi.