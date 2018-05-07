Arkeoloji bölümü öğrencileri antik kentte kep attı

Pamukkale Üniversitesi’nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı Laodikeia Antik Kenti’nde düzenlenen ADIM Üniversiteleri Arkeoloji Bölümleri Mezuniyet Töreni’ne Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melek Sözkesen, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya ile birlikte çok sayıda öğretim üyesi, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Her yıl farklı bir antik kentte düzenlenen ADIM Üniversiteleri Arkeoloji Bölümleri Mezuniyet Töreni’ne Pamukkale Üniversitesi olarak ikinci kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle bir araya gelen üniversitelerin bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarda iş birliği içinde hareket etmesi amacıyla kurulan ADIM Konsorsiyumu, yıllar geçtikçe yeni üniversitelerin de katılımıyla büyüyüp güçlenmiştir. Bilimsel alandaki iş birliklerinin yanında her yıl düzenlenen bu mezuniyet törenleri de, bu ortaklığın somut bir örneğidir. Bugün burada, 8 ADIM Üniversitesi’nden mezun olacak yaklaşık 300 genç arkeoloğumuza lisans öğrenimleri boyunca gerek dersler, gerek seminerler gerekse uygulama kazılarında özveri ile bilgi birikimlerini öğrencilerine aktaran ve onları bugüne hazırlayan ADIM Üniversiteleri’nin Arkeoloji Bölümlerinin değerli akademisyenlerine şükranlarımı sunarken; mezun olacak tüm öğrencilerimize de çalışma hayatlarında başarılar diliyorum’’ dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı ADIM Üniversiteleri Arkeoloji Bölüm birinci, ikinci ve üçüncülerine belge ve hediyelerini Vali hasan Karahan başta olmak üzere Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve davetli ADIM Üniversiteleri’nin Rektör Vekilleri tarafından öğrencilere takdim edildi. Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı Arkeoloji Bölümü mezun öğrencileri, mezuniyet belgelerini bölüm hocalarından alarak mezuniyet törenlerinin sembolü olan kep atma geleneğini gerçekleştirdiler.

ADIM Üniversiteleri Rektörleri, Öğretim Üyeleri mezun olan yaklaşık 300 öğrenci ile birlikte antik kentte hatıra fotoğrafı çektirdi.