Aşağışamlı Mahallesi'nde her sokak asfaltlanıyor

Merkezefendi ilçesinde alt yapısı biten mahallelerde üst yapı çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Aşağışamlı Mahallesi'nde yol açma ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesinde çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde yol açma, parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda asfaltlama yapılan mahallelerden biri de Aşağışamlı Mahallesi oldu. Alt yapının bitmesiyle birlikte başlayan çalışmalar kapsamında Aşağışamlı Mahallesi'nde 20 bin metrekare parke taşı döşenirken 80 bin metrekare de asfalt serimi yapıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, çalışmalarla ilgili, “Aşağışamlı Mahallemizde alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi de üst yapı çalışmaları kapsamında 5 Milyon TL'lik bir yatırımla parke taşı döşeme ve asfaltlama işlemleri yapıyoruz. ‘Yeni yollar yeni standartlar' parolası ile çıktığımız bu yolda, artık mahallelerimiz tozlu yollardan kurtuluyor. Yeni yollarımız tüm Aşağışamlı Mahallemize hayırlı olsun” dedi.