Asırlık Kara Tezgah teknolojiye meydan okuyor

Buldan ilçesinde 1928’den bu yana çalışan asırlık tezgahta dokunan ürünleri satın alan ziyaretçiler aynı zamanda Kara Tezgah’ın nasıl çalıştığını ve ürünlerin nasıl yapıldığını yerinde görme fırsatı buluyor.

Denizli’nin dokumacılık ile ünlü Buldan ilçesinde elektrikli tezgahların ilk örneklerinden olan ve ‘Kara Tezgah’ diye adlandırılan asırlık tezgahlarda dokunan kaliteli ürünler kente gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Kente 1928 yılında getirilen ve Türkiye’deki ilk örneklerinden olan Kara Tezgahlar Buldan El Sanatları ve Kültür Merkezi’nde (BEKÜM) geldiği günden bu yana tam 90 yıldır çalışmaya devam ediyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler tezgahın çalışma şeklini, ürünlerin yapım ve işleme aşamasını baştan aşağı canlı bir şekilde görme fırsatı buluyor. Yeni nesil tezgahlara göre daha zahmetli ve kaliteli ürünler çıkaran tezgahta özellikle Buldan yöresine ait Hoşgör, ipek ve Buldan bezi üretiliyor. Tezgahta dokunan bezler ve bu bezlerden yapılan şal, yazma, peştemal, gömlek, havlu ve çeşitli giysiler tezgahın yan tarafında açılan atölyede satışa sunuluyor.

“Özellikle yapılışını izliyoruz baştan aşağıya görüyoruz”

Merve Gökçay, Buldan’a bu tür dokumaların yapımını yerinde görmek için özellikle geldiklerini belirterek, “Burada özellikle yapılışını izliyoruz, makinelerini görüyoruz, dokunduğunu, nasıl işlendiğini baştan aşağıya görüyoruz. Ayrıca zaten her zaman geldiğimiz için misafirlerimizi de getirmeye çalışıyoruz kendileri de görsünler diye” dedi.

“Buldan’a sırf bu ürünlere bakmak için geldim”

Hollanda’dan tatil için Türkiye’ye gelen ve dokuma ürünlerine bakmak için Buldan’a geldiğini aktaran Sema Tapan Pınarbaşı ise, “Normalde Nevşehirliyim ama Hollanda da yaşıyorum. Buldan’a sırf bu ürünlere bakmak için geldim, el dokumasını çok beğendik, havlular aldık. El dokuması ipek ipliklerinden şallar alıyoruz kalitesi çok güzel” diye konuştu.

“Kumaşın nasıl yapıldığını yerinde gördük”

Kara tezgahın ve tezgahta yapılan ürünlerin dikkatlerini çektiğini ve Türkiye’ye geldiklerinde buraya da gelip ziyaret ettiklerini ifade eden Sedat Tapan de, “Kumaşın nasıl yapıldığını yerinde gördük. Arkadaşımız bize çok güzel tarif etti. Şu eski tekstil kumaş dokuma makinası gösterdi bize tarif etti. Ben Hollanda’ ya döndüğümde değişik arkadaşlara da anlattım bunu internette paylaştım. Yani ben çok etkilendim bu şeyden hanımıma da anlattım onu da getirdim tekrar geziyoruz burayı. Yani bizim ilgimizi çok çekti burası” şeklinde konuştu.

“Üretime devam ediyoruz”

Tezgahın kente geldiği 1928 yılından beri çalıştığını söyleyen Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ise, “Bu tezgah 1928 yılı yapımı Doğu Alman malı bir tezgah. Hala çok az sayıda Buldan’da iki ya da üç evde var bu tezgahtan. Dokunmaya devam ediyoruz burada üretim yapıyoruz, Hoşgör dokuyoruz diğer peştemal dokuyoruz. Bu tezgahlarımız da geleneksel üretimin bir parçası olarak devam ediyor. El dokuma tezgahlarımızın yanında Kara tezgah diye bilinen geleneksel sanayinin ilk ürünleri olan bu tezgahlarımızla dokumaya devam ediyoruz” dedi.