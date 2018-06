At arabasına ‘trafik cezası’ kesildi

Denizli’nin Çivril ilçesinde at arabasını süren Kadir Akgöz’e, ‘trafiği tehlikeye düşürdüğü’ gerekçesiyle 108 lira ceza kesildi. Çivril’de ilk defa bir at arabasına ceza kesilirken, ilçe genelinde 50’den fazla at arabası olduğu ve trafik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.

Çivril Belediyesinin Mayıs ayı meclis toplantısında ilçede kullanılan at arabalarına plaka takma zorunluluğu getirmesinden sonra denetimlerini arttıran zabıta ve trafik ekipleri, Koçak yolunda yaptıkları denetimlerde trafik akışına ters yönde gelen bir at arabasına ve sürücüsüne trafik cezası kesti.

Hamam Mahallesi Kumluk bölgesi Koçak yolu üzerindeki uygulamada kesilen 108 liralık ceza makbuzunda plaka kısmında ‘at arabası’, araç cinsi bölümünde de ’plakasız at arabası’ yazması dikkat çekti.

Ceza makbuzunu at arabasını süren Kadir Akgöz’e veren polis memurları, sürücüyü plaka takması konusunda da uyararak belediyeye yönlendirdiler.