Ata kamçı benzeri sopa ile işkence iddiası kamerada

Denizli'de bir at çiftliğinde çekilen ve görenleri kanını donduran ince sopayla ata işkence görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin ardından Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) yazılı bir açıklama yaparak, görüntülerde hayvana işkence yapan şahsın cezalandırılmasını istedi.

Kentteki özel bir at çiftliğinde çekildiği iddia edilen ve sadece 7 saniye olmasına rağmen görenlerin kanını donduran görüntülerde Ali G. isimli bir şahıs, eline aldığı ve kamçıyı andıran sopayla ata vuruyor. Hayvana vururken, "Bekle diyorum ben. Bekle dedim mi bekleyeceksin tamam mı?" demesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Sözde hayvana vurarak eğitmeye çalışan adam, kamçıyı andıran ince sopayla defalarca ata vuruyor. At ise aldığı darbelerle can havliyle şaha kalkmaya çalışıyor ve ardından da kaçıyor. 7 saniyesi bile görenleri dehşete düşüren videonun devamının olup olmadığı ise bilinmiyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şiddeti uygulayan Ali G., sosyal medya hesabını kapatırken görüntülerin yayılmasının önüne geçmeye çalıştı.

"Biz sadece şiddetin 7 saniyelik bölümünü gördük devamında neler yaşandı bilemiyoruz”

SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz ise görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gerekli başvuruların yapıldığını ve olayı hukuka taşıyacaklarını söyledi. Yılmaz, “İhbar videosu sosyal medya aracılığı ile elimize ulaştı ve izleyince video kanımızı dondurdu. Biz sadece şiddetin 7 saniyelik bölümünü gördük devamında neler yaşandı bilemiyoruz ancak araştırıyoruz. Hayvan severlerin tepkilerinden sonra at çiftliğinin özür metni yayınladı ancak bu sadece infiali durdurmak için bir oyun. Hayvan haklarıyla ilgili acilen yeni yasanın yürürlüğe girmesini gerekiyor. Mevcut yasada bu zulme sadece para cezası var bu şiddeti uygulayan Ali G., isimli şahsa kabahatler kanununa göre işlem yapılacak” dedi.

Başkan Yasin vatandaşlara seslenerek, nerede nasıl olursa olsun bu tip olaylarda mutlaka kayıt almalarını en yakın ilgili kurumla kendilerine ihbarda bulunmalarını istedi.