Atatürk'ü Anma Hafta Sonu Tenis Turnuvası sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan, Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen ‘Atatürk'ü Anma Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda, madalyaları Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu takdim etti.

Sporun ve sporcunun dostu kimliğiyle de ön plana çıkan Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, çeşitli turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan 10 yaş 2x4 Atatürk'ü Anma Hafta Sonu Turnuvası, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden 19 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyalarını Başkan Subaşıoğlu takdim etti. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Tenis'in yükselen bir değer olduğunu dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu,”Artık gençlerimiz ve çocuklarımız sadece futbola ve basketbola değil tenise de önem veriyor. Aileler çocuklarını tenise yönlendiriyorlar. Biz de Selçukbey Spor Eğitim Merkezimizde tenis kursları veriyoruz. Turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Tenis yükselen bir değer. Bu çerçevede bugün bu turnuvaya katılan tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcu gençlerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Erkeklerde Mehmet Toprak Erçin(ENKA), Bayanlarda Aydanur Bacanlı(PATEK) ve Gonca Güner(PATEK) turnuvada altın madalya kazandı.