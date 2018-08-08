Avrupa’da ki Denizlilileri Merkezefendi Belediyesi bir araya getirdi

Merkezefendi Belediyesi, Avrupa’da yaşayan Denizlilileri Merkezefendi’de buluşturdu. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen kahvaltıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören, Solingen Denizlililer Derneği üyeleri, Belçika Denizlililer Derneği üyeleri, Denizli Kültür Derneği üyeleri, Bielefeld Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denizli Tutluca Derneği üyeleri katıldı. ‘Avrupalı Denizlililer, Denizli’de buluşuyor’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte yurt dışında yaşayan Denizlili hemşeriler birbirleriyle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan İnceören, toplantıda ki en büyük amaçlarının gurbetçileri unutturmamak ve gönül köprüleri oluşturmak olduğunu ifade etti. İnceören, “Cumhurbaşkanımızın bu yaz Saraybosna’da yaptığı konuşmasında bizler için ‘Siz gurbetçi değil, Avrupalı Türksünüz’ demişti. Bu bağlamda bugün burada Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Avrupalı Denizlililer olarak toplanmış bulunuyoruz. Kendimizi unutturmamak üzere bugün burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız Avrupa’da yetişen neslimizi kökleri ve değerleri ile buluşturmak” dedi.

“Denizli’deki devam eden değişimin en büyük tanığı sizlersiniz”

Başkan Subaşıoğlu ise Denizlililerin birlik ve beraberlik içerisinde olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Subaşıoğlu konuşmasında şunları söyledi:

“Bu toplantının aslında iki önemli tarafı var. Bir tanesi sizler Denizli’de gördüklerinizi Denizli’nin bir elçisi olarak kullandığınız iletişim araçları ile bu toplantıdan elde edeceğiniz verileri Avrupa’daki paydaşlarımızla paylaşıyor olacaksınız. Bir diğer önemli hususta şu sizler Denizli’ye yıl da bir kere geliyorsunuz. Yıllık izinlerinizde geliyorsunuz. Aslında 2004 yılından beri Denizli’deki devam eden değişimin en büyük tanığı sizlersiniz. Her yıl geldiğinizde Denizli’nin daha da farklılaştığını, değiştiğini, güzelleştiğini en çok sizler idrak ediyorsunuz. O anlamda da sizlerin bu tanıklığı bizler için çok çok önemli.”

“Artık devletimizin gücü buna yetiyor çok şükür”

Etkinlikte konuşan Vali Hasan Karahan’da yurtdışında 250 bine yakın Denizlili’nin yaşadığını kaydetti. Yabancı ülkelerde soydaşların birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının çok önemli olduğunu aktaran Vali Karahan, “Onların Avrupa’da bir arada olmaları, birlikten kuvvet doğar düsturu doğrultusunda şart. Avrupa artık bizim için acı vatan değil. Orası da bizim bir vatanımız. Sizlerin sorunları, sizlerin sıkıntıları bizim de burada çözebileceğimiz, katkı da bulunabileceğimiz konular varsa elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eskiden biz sizi oralara gönderdik, sadece gönderdiğiniz dövizlere baktık. Ama artık devletimizin, hükümetimizin anlayışı değişti. Oradaki insanlarımızın hayat şartları, imkanları, maruz kaldıkları muamele, yanlışlıkların hepsi ne ise onları buradan takip ediyoruz. Artık devletimizin gücü buna yetiyor çok şükür” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Avrupa Denizlililer Derneği üyeleri Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı projeleri gezdi.