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12 Haziran 2018 12:13

Avrupalı Denizliler 7 Ağustos ta memleketlerinde bir araya gelecek

Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali Önceören, dernek öncülüğünde Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nun ev sahipliğinde 7 Ağustos 2018 Salı günü Avrupa’da yaşayan hemşehrilerinin bir araya geleceğini belirtti.

Avrupalı Denizliler 7 Ağustos ta memleketlerinde bir araya gelecek

12 Haziran 2018 12:13


Etkinliğin Merkezenfendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonunda kahvaltı programında yapılacağı kaydedildi. Etkinlikle bir açıklama yapan Avrupa Denizlililer Derneği Başkan Yardımcısı Murat Şahinarslan, etkinliğin 21. yüzyılda Avrupa’da yetişen yeni nesillere, Denizli Kültür mirasını aktarma çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti. Şahinarslan, “Etkinlik her yıl Denizli’nin farklı bir ilçesinde düzenlenerek, özellikle yurtdışında yetişen Denizlili gençlerin memleketlerini gezip görmelerini ve kendilerine bir kültürel katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Ayrıca etkinliğe katılacak olan Avrupalı Denizlili Dernekler arasında Belçika Denizlililer Derneği, Denizli Tutluca Derneği, Denizli Kültür Derneği Bielefeld ve Solingen Denizliler Derneği de yer almaktadır” dedi.




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